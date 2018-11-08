عام / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية الجزائر
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الجزائر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات .
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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