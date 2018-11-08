الأحساء 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء مساء اليوم مشروع تشجير مبنى مكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمحافظة الاحساء، ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة ١٠ مليون شجرة بحلول ٢٠٢٢م ، بحضور مدير عام مكتب فرع الوزارة بالأحساء المهندس خالد الحسيني، ومدير مكتب مكافحة المخدرات بالحرس الوطني العقيد محمد القديري وذلك في مقر الحرس الوطني بالاحساء.‫واوضح الحسيني ‬أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة وتعزيز مساحة المناطق الخضراء في الأحساء كصورة من صور حماية البيئة وتنقية الهواء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالشجرة من قبل القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى محاربة ظاهرة التصحر والعمل على عودة الحياة النباتية والتنوّع الحيوي فيها وتلطيف الطقس والتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحماية النسبية من الأتربة والغبار.من جانبه قدم العقيد القديري شكره لهذه المبادرة التي تأتي تمشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في المحافظة على البيئة وتنميتها، لافتًا النظر إلى أن التواصل بين الجهات الحكومية من شأنه الإسهام في تدعيم جهود التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية.‫// انتهى //‬23:15ت م0309