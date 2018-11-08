الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الحرة للناشئين ( أ ) تحت 15 سنة وذلك على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة جدة ، وتستمر لمدة 3 ايام .وجرى إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان ، فيما ستنطلق رسمياً الفترة الأولى ( الأدوار التمهيدية ) عند الساعة الثانية من ظهر الغد اليوم وتقام الفترة الثانية الساعة 7.15 مساء من نفس اليوم ، وتختتم البطولة بعد غدٍ السبت .//انتهى // ‏23:56ت م0310