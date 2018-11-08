رياضي / انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الحرة في جدة
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
انطلقت اليوم بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الحرة للناشئين ( أ ) تحت 15 سنة وذلك على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة جدة ، وتستمر لمدة 3 ايام .
وجرى إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان ، فيما ستنطلق رسمياً الفترة الأولى ( الأدوار التمهيدية ) عند الساعة الثانية من ظهر الغد اليوم وتقام الفترة الثانية الساعة 7.15 مساء من نفس اليوم ، وتختتم البطولة بعد غدٍ السبت .
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23:56ت م
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