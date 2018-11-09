حائل 30 صفر 1440 الموافق 8 نوفمبر 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله على تفضله بتدشين مشاريع التنمية في منطقة حائل ووضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة والتي تزيد تكلفتها عن سبعة مليارات ريال شملت العديد من القطاعات.وقال سموه في تصريح صحفي : إن هذه المشاريع ستسهم في دفع عجلة التطور والنماء وتحقق بإذن الله للمواطنين خدمات أفضل وأشمل .وأكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على أن كافة مناطق المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تشهد إطلاق العديد من المشاريع والبرامج من أجل تنمية مستدامة وشاملة تحقق من خلالها أهداف رؤية المملكة 2030 .ونوه نائب أمير منطقة حائل بما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة حائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ، معرباً عن شكره لمقامه الكريم ولسمو ولي عهده الأمين ، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما .كما أعرب سموه عن شكره لولي العهد على حرصه على زيارة عدد من أبناء المنطقة في منازلهم وتفاعله مع جميع مايعود على الوطن والمواطن بالفائدة، مؤكداً على أن سمو الامير محمد بن سلمان بات باثا لروح الشباب ومحفزاً لكل عمل جديد ومبتكر.واختتم سموه بشكر الله على ما انعم به على هذه البلاد بوجود قيادة حكيمة وقريبة من شعبها وحريصة على كل أمر يعود بالخير على الوطن والمواطن وأنها لم تكتف بفتح أبوابها للمواطنين بل تحرص على زياراتهم في مناطقهم وتفقد احتياجاتهم ودعم برامج التنمية .// انتهى //00:33ت م0312