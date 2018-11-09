عمّان 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق الفيصلي على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القويسمة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين الأردني لكرة القدمورفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر .وفي المباراة الثانية ، فاز شباب الأردن على البقعة بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القويسمة ، ليرفع شباب الأردن رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد البقعة عند 10 نقاط في المركز السابع .//انتهى//01:02ت م0314