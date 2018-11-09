رياضي / نتائج مباريات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
عمّان 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القويسمة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم
ورفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر .
وفي المباراة الثانية ، فاز شباب الأردن على البقعة بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القويسمة ، ليرفع شباب الأردن رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد البقعة عند 10 نقاط في المركز السابع .
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