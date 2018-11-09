إسلام آباد 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساتفقت باكستان وكوريا الجنوبية على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة، والعمل لدعم الأمن والسلام الإقليمي.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر للمشاورات السياسية الثنائية بين باكستان وكوريا الجنوبية الذي انعقد اليوم في العاصمة سيول بين وفدي البلدين برئاسة وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ، ووكيلة وزارة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة.وبحث الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافةكما تم استعراض الوضع الأمني في جنوب آسيا وشبه الجزيرة الكورية.// انتهى //01:03ت م0316