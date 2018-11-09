الأمم المتحدة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأوضح بيان مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، أن عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا في جميع أنحاء العالم، بلغ أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.ووفقاً لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى، تستضيف بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نحو 2.4 مليون لاجئ ومهاجر فنزويلي، وتتوزع البقية على مناطق أخرى.ورحّب البيان بحفاظ بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى حدٍ كبير على سياسة الباب المفتوح الجديرة بالثناء للاجئين والمهاجرين من فنزويلا.// انتهى //01:05ت م0317