الرباط 30 صفر 1440 ه موافق 08 نوفمبر 2018 م واسشاركت الملحقية الثقافية في المغرب في فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الطفل والناشئة، الذي بدأ اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.وافتتح وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، حيث قدم له مدير الشؤون الثقافية بالملحقية عبد المنعم التميمي شرحًا عن محتويات الجناح.وأكد وزير الثقافة والاتصال المغربي من جانبه أهمية الدور الذي تسهم به الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب في الإشعاع الثقافي والترويج للكتاب، وذلك بمشاركتها المتميزة في مثل هذه المعارض التي تقام في كل مناطق المملكة المغربية.وتعرض الملحقية في هذا الجناح أكثر من 100 عنوان من أحدث إصدارات المكتبات العامة والأندية الأدبية والجامعات بالمملكة العربية السعودية والمختصة في ثقافة الطفل والناشئة، إضافة الى إصدارات في مجال تربية الطفولة ومستقبل التعليم وحماية الأطفال من مخاطر الانترنت.// انتهى //01:10ت م0318