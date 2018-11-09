إسلام آباد 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساتفقت باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين قواتهما البحرية، والعمل على تعزيز الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات في المجال البحري.جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات البحرية الروسية الأدميرال فيلاديمير كورليوف اليوم في موسكو برئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى روسيا.وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون في مجال الأمن البحري.وأطلع الأدميرال عباسي نظيره الروسي على التزام باكستان بمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها القوات البحرية الباكستانية في مكافحة القرصنة والإرهاب البحري.وأشار إلى التمرين البحري متعدد الجنسيات (آمان – 2019) الذي ستستضيفه باكستان في الربع الأول من العام المقبل بمشاركة قوات بحرية من مختلف الجنسيات.// انتهى //01:10ت م0319