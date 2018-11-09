عدن 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسواصل الجيش اليمني، اليوم، تقدمه في عدد من أحياء مدينة الحديدة غرب البلاد.وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين الجيش اليمني ومسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقرب من مستشفى 22 مايو وسوق الخضار بمدينة الحديدة، فيما تواصل الألوية تقدمها في تلك المناطق.وأشار إلى أن ألوية العمالقة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مؤكدًا أن الميليشيات تتخذ من منازل المواطنين اليمنيين مواقع عسكرية تتمترس فيها وتستهدف عدداً من الأحياء المجاورة بقذائف الهاون وتطلق الصواريخ على المناطق المحررة.// انتهى //01:13ت م0320