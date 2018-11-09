موسكو 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ،الذي يزور روسيا حالياً.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا الوضع في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية .م ر // انتهى //01:18ت م0321