سياسي / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
موسكو 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ،الذي يزور روسيا حالياً.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا الوضع في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية .
م ر // انتهى //
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