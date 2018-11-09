عدن 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسشدد نائب الرئيس اليمني، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، على ضرورة مضاعفة الجهود لتثبيت الأمن والقضاء على الإرهاب وضبط أي اختلالات أمنية.وقال في اجتماع ضم اللجنة الأمنية بمديريات الوادي والصحراء لمحافظة حضرموت، إن على الجميع التكاتف ومضاعفة الجهود من أجل تلبية متطلبات المواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات الأساسية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.ونوه نائب الرئيس اليمني بالجهود التي تبذلها الشرعية بدعم دول التحالف العربي في إحلال السلام واستتباب الأمن وردع المشروع الإيراني ومواجهة الانقلاب ومحاربة الإرهاب في آن واحد.// انتهى //01:18ت م0322