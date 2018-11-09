الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عن إدانته للممارسات الإجرامية للميليشيات الحوثية والتي تواصل انتهاكاتها الصريحة للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين وإبعادهم عن مناطق الصراع.وأوضح مركز إسناد في بيان أصدره المركز الإعلامي اطلاعه على ما نشرته عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية حيال استغلال الميليشيا الحوثية واستخدامها للمستشفيات لأغراض عسكرية تضمنت اتخاذهم مواقع على سطح مستشفى في مدينة الحديدة ووضعهم لقناصة على السطح واتخاذ المدنيين مرضى المستشفيات دروعًا بشرية لعملياتهم العسكرية مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية.وأكد المركز التزامه التام بتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في مجال الإغاثة والتنسيق مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدولية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.كما شدد على التزامه التام بالمبادرة لتنفيذ كافة الإجراءات لتسهيل إغاثة الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.//انتهى//02:17ت م0323