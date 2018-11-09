نيويورك 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم إنه جرى "تكريس الجهود خلال الفترة الماضية لتثبيت وقف إطلاق النار على أرض الواقع في ليبيا".وأشار سلامة خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تونس إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى صاغت خطة أمنية شاملة للعاصمة جرى اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.وأضاف أن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي "تعزز وقف إطلاق النار بشكل واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجددًا وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة".وتابع "يولي الليبيون مسألة توحيد مؤسساتهم العسكرية أولوية قصوى على المدى المتوسط وقد يسهم استمرار انخراط مختلف المناطق العسكرية في الجهود الرامية لإعادة بناء جيش مهني وطني موحد".// انتهى //03:17ت م0324