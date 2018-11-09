الرياض 01 ربيع أول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل أهالي منطقة حائل ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعاتخادم الحرمين يدشّن 259 مشروعاً بقيمة تجاوزت سبعة مليارات ريالخادم الحرمين يغادر حائل متوجهاً إلى الرياضخادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من حائلخادم الحرمين يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الاثنين المقبلالقيادة تهنّئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلادهولي العهد يغادر حائلبرعاية خادم الحرمين.. «تقويم التعليم» تتيح التسجيل لحضور المؤتمر الدولي لـ «مهارات المستقبل»خالد الفيصل يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامةأمير الرياض يشرّف حفل سفارة الجزائربدر بن سلطان يتفقد مطار الجوفأمير القصيم ونائبه يشكران خادم الحرمين وولي العهد ويؤكدان: الزيارة حملت في طياتها الكثير من بشائر الخير والنماءمحافظ المندق يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزهراني«إغاثي الملك سلمان» يوزع سلالاً غذائية في داداب الكينية وللاجئي الروهينغا.. ويدشن برامج تدريبية بعدنتطور نوعي في محاربة «التعاون الإسلامي» للتطرف.. قريباًد. نزار مدني: الدبلوماسية البرلمانية تفرض نفسها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الدوللجنة دائمة للوثائق بالشؤون الإسلاميةألغام الحوثي عـُـدِّل تصميمها لاستهداف الأطفال// يتبع //06:03ت م0003