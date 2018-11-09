عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
الرياض 01 ربيع أول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل أهالي منطقة حائل ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات
خادم الحرمين يدشّن 259 مشروعاً بقيمة تجاوزت سبعة مليارات ريال
خادم الحرمين يغادر حائل متوجهاً إلى الرياض
خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من حائل
خادم الحرمين يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الاثنين المقبل
القيادة تهنّئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده
ولي العهد يغادر حائل
برعاية خادم الحرمين.. «تقويم التعليم» تتيح التسجيل لحضور المؤتمر الدولي لـ «مهارات المستقبل»
خالد الفيصل يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامة
أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الجزائر
بدر بن سلطان يتفقد مطار الجوف
أمير القصيم ونائبه يشكران خادم الحرمين وولي العهد ويؤكدان: الزيارة حملت في طياتها الكثير من بشائر الخير والنماء
محافظ المندق يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزهراني
«إغاثي الملك سلمان» يوزع سلالاً غذائية في داداب الكينية وللاجئي الروهينغا.. ويدشن برامج تدريبية بعدن
تطور نوعي في محاربة «التعاون الإسلامي» للتطرف.. قريباً
د. نزار مدني: الدبلوماسية البرلمانية تفرض نفسها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول
لجنة دائمة للوثائق بالشؤون الإسلامية
ألغام الحوثي عـُـدِّل تصميمها لاستهداف الأطفال
// يتبع //
06:03ت م
0003