وركزت الصحف على عدد من الملفات الإقليمية والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (مشاريع مليارية لتنمية الوطن): تتوالى مشاريع الخير والنماء في مناطق المملكة ومحافظاتها، وتزدهر يوماً بعد يوم، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ لم تكن المشاريع الضخمة التي دشنها ووضع حجر أساسها في منطقتي القصيم وحائل أخيراً، هي الأولى من نوعها، بل سبقتها منذ توليه مقاليد الحكم مشاريع مليارية تنموية تعكس اهتمامه برفاهية المواطن وتجويد الخدمات للمواطنين بما يوافق تطلعاته.وأضافت أن المملكة شهدت وثبات نوعية كبيرة خلال الفترة الماضية، كانت محل تقدير واسع على المستويين المحلي والدولي، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية.وبينت أن جولات الملك لمناطق ومحافظات المملكة، تعكس رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الاقتراب أكثر إلى معيشة المواطن ورصد احتياجاته والوقوف ميدانياً على أحوال هذه المدن وسد احتياجاتها من المشاريع بصفة دورية.وختمت : وكشفت جولات الملك مجدداً، حب الشعب لقيادته وتلاحمه، والوقوف ضد المتربصين، بعد أن شكلوا سداً منيعاً دون اختراق الحاجز الوطني الكبير، رغم كثرة المحاولات من جانب الجهات الحاقدة والحاسدة على رخاء المملكة واستقرارها من النواحي كافة.// يتبع //06:03ت م0004