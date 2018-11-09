اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
طوكيو 1 ربيعة الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 66ر148 نقطة، أو 66ر0% ليصل إلى 26ر22338 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 90ر2 نقطة، أو 17ر0% ، ليصل إلى 35ر1678 نقطة.
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