طوكيو 1 ربيعة الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 66ر148 نقطة، أو 66ر0% ليصل إلى 26ر22338 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 90ر2 نقطة، أو 17ر0% ، ليصل إلى 35ر1678 نقطة.// انتهى //07:03ت م0007