واشنطن 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا بالمبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الجانبين تناولا بالنقاش تقدم المبعوث الخاص بشأن عقد لجنة دستورية في سوريا بأقرب وقت ممكن.وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أعاد التأكيد على دعم بلاده لجهود دي ميستورا لدفع عملية السلام السياسية تحت رعاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.واختتم بيان الخارجية بالقول إن بومبيو و دي ميستورا ناقشا أيضًا الاستعدادات الجارية من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والحاجة إلى إنهاء العنف المستمر في سوريا.// انتهى //07:20ت م0008