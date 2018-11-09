الطائف 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كافة استعداداتها لانطلاق الحملة التربوية التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس تحت شعار "مدرستي أجمل" بجميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) .وتأتي الحملة التربوية التطوعية "مدرستي أجمل" إحدى المبادرات التي وجه بها المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي وتتبناها إدارتا النشاط الطلابي (بنين وبنات) قسم النشاط الاجتماعي لإزالة التشوهات البصرية وذلك بعد زيارته للعديد من المدارس الداخلية والخارجية بنين وبنات وشاهد التشوه البصري على أسوار المدارس ووجه بتفعيل الفرق التطوعية في المدارس.وسيتابع مديرو ومديرات المكاتب تنفيذ الحملة بمدارسهم التابعة لهم وذلك من خلال مشاركة الطلاب والطالبات في إزالة التشوه البصري والتي سيتم تفعليها في جميع مدارس المكتب خلال أسبوع الحملة، علمًا بأن جميع القيادات بنين وبنات سيشاركون أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات في عدة مدارس بالإضافة إلى مشاركة عدة جهات خارجيه في الحملة.// انتهى //07:37ت م0010