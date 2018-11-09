طرابلس 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ، المجتمع الدولي إلى تبنّي نظرة موحّدة حول الملف الليبي خلال اجتماع باليرمو المقرّر يوم الإثنين المقبل في هذه المدينة الإيطالية،منتقدا التدخّلات السلبية للأسف لبعض الدول في ليبيا، من دون أن يسمّيها .وأشارت الصحف إلى إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن ، بأن على ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد، مضيفا أن المجموعات المسلحة من خارج طرابلس لن تهاجم العاصمة مرة أخرى، بفضل الترتيبات الأمنية التي تم إقرارها وانخراط الأطراف المسلحة ،معتبرا أن أمن العاصمة أساسي ومهم.ونوهت إلى زيارة وفد مدينة مصراتة إلى العاصمة الفرنسية، وناقش توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، مبينة أن وفد مصراتة أكد على ضرورة أن يحقق المجلس الرئاسي الأهداف التي جاء من أجلها حتى يحظى بالدعم والقبول السياسي وهي توحيد مؤسسات الدولة والسعي الجدي لإجراء انتخابات.وبينت الصحف تأكيد وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، أن سلفه في المنصب ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصرف بلجيكي بموجب قرار أممي، موضحة إدانة البرلمان البلجيكى لهذا التصرف، مؤكدا أن قبول مسؤولي بلاده تحرير فوائد الأموال المجمدة في مصارفها، يُعتبر خطأ جسيمًا.وعرجت الصحف على تحذيرات الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن الوضع في ليبيا مع اقتراب الانتخابات لا يتحسن، بل يسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب، مضيفة الوضع لا يتجه نحو الاستقرار، وهناك مؤشرات على تصعيد التوتر في ليبيا، مؤكدة ان القوات المسلحة هي حصن الدولة .// انتهى //08:54ت م0011