القاهرة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وأبرزت اتهام منظمة العفو الدولية المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بخرق القانون الإنساني، وسيطرة قوات الجيش اليمني على مداخل الحديدة.وأشارت صحف الجمعة، إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 أخرين إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مدينة الموصل شمال العراق.وسلطت الضوء على اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية البحرينية التي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة بعد غد.ونشرت ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لاستحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر بين المغرب والجزائر، بهدف تجاوز أية خلافات بين البلدين.وتناقلت صحف مصر، تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 25 بالمئة سنويًا مما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية.// انتهى //10:23ت م0016