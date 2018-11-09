بيروت 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه بعد تحقق الاستقرار الأمني في لبنان الجهد سينصب على تطوير الوضع الاقتصادي الذي تأثر سلبا بالحروب التي دارت حوله وقطعته عن التواصل عن المنطقة الحيوية التي تمتد الى جميع الدول العربية.ولفتت إلى أن الشركات النفطية اللبنانية في مطار بيروت الدولي المعنية بتزويد الطائرات بالوقود تبلغت بعدم تعبئة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإيرانية بالنفط ووقعت الشركات على المذكرة وأبلغت موظفيها بتنفيذها والتقيد بها.وفي الشأن اليمني أخبرت عن تمكن القوات الموالية للحكومة اليمنية من دخول مدينة الحديدة من جهتي الجنوب والشرق.وتطرقت إلى إعلان المركز الإعلامي الأمني في العراق عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي نجم عن سيارة مفخخة قرب أحد مطاعم الجانب الأيمن من محافظة نينوى شمالي البلاد إلى 12 شخصا بين قتيل وجريح.وأوردت نبأ إجلاء السلطات الأمريكية ا آلاف الأشخاص من منازلهم في مقاطعة بوتي شمال ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا إثر اندلاع حريق بالغابات امتد على نحو 18 ألف فدان.وأبدت صحف لبنان اهتمامها بالبيان المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والذي كشف أن عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا في جميع أنحاء العالم بلغ أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.// انتهـى //10:46ت م0017