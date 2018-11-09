سنغافورة 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساستقرت أسواق النفط اليوم لكنها تظل ضعيفة مع ارتفاع الإمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي يضغط على الأسعار، في الوقت الذي تراجع فيه الخام الأمريكي بنحو 20 % منذ بداية أكتوبر.وبحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.73 دولار للبرميل بارتفاع قدره ستة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة.وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 70.84 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.// انتهى //10:50ت م0018