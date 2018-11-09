عمّان 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مغادرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل.واهتمت بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.وتابعت استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.وسلطت الضوء على مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وأصابة 10 آخرون في حادثة إطلاق نار وقع داخل احد المطاعم بمدينة ثاوزند أوكس جنوبي ولاية كاليفورنيا.// انتهى //10:54ت م0019