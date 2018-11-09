تونس 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى الكلمة التي وجهها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للشعب نفى فيها أنه وجه شكوى إلى مجلس نواب الشغب للاعتراض على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة.وأشارت دولياً إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال ، يأتي ذلك بالتزامن مع استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وتناقلت فحوى اللقاء الذي جمع بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو و قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لبحث سٌبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.وأخبرت عن تمكن قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع وسلاسل جبلية مطلة على مدينة دمت بمحافظة الضالع في إطار العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير مديريتي جبن ودمت من ميليشيات الحوثي الانقلابية.وعرجت على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الاصلاحات.واحتوت صحف تونس على عدد اخر من التقارير الإخبارية المتفرقة من بينها مقتل 13 شخصا في إطلاق نار في مدينة لوس انجلوس الأمريكية ، و إعلان كوريا الشمالية أنها طلبت من الولايات المتحدة إرجاء محادثات رفيعة المستوى ، ومقتل 22 شخصاً داخل سجن في طاجيكستان.// انتهى //11:37ت م0020