إسلام آباد 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم التعاون بين باكستان والصين لدعم الاستقرار الإقليمي وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك.واهتمت بالجهود الإقليمية والدولية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وروسيا من الجانب الآخر لدعم عملية المصالحة الأفغانية.وأشارت إلى اتفاق باكستان واليابان على تعزيز العلاقات الثنائية ونقلها إلى شراكة استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.وتطرقت إلى عرض الولايات المتحدة الوساطة على كل من باكستان وأفغانستان لحل الأزمة توزيع المياه الرافدة بين البلدين.وأشارت إلى إبداء باكستان قلقها إزاء عمل الهند على تطوير الأسلحة الاستراتيجية بشكل تراه باكستان يهدد الأمن الإقليمي.وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.كما اهتمت باتفاق باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين قواتهما البحرية.وعرجت إلى تحذير الحكومة في باكستان لوسائل الإعلام بالكف عن نشر أي شائعات أو أخبار غير مسئولة تؤدي إلى عدم الاستقرار في البلاد.// انتهى //11:39ت م0021