عام / كلية التربية بجامعة نجران تنظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
نجران 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
نظمت جامعة نجران ممثلة في كلية التربية وبالتعاون مع إدارة التعليم بنجران أمس، محاضرة توعوية بعنوان "الشباب والصحة النفسية والعقلية في عالم متغير "، وذلك بمقر مدرسة نجران الأولى الثانوية.
وتأتي الفعالية ضمن أنشطة الجامعة لتفعيل التوعية باليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال نشر الوعي المجتمعي عن علاقة الصحة النفسية بالصحة العقلية ، ومؤشرات ومعاير الصحة النفسية، إضافة إلى مقومات الصحة النفسية والعقلية لدى الشباب ، ومظاهر الصحة النفسية ، وكذلك الآثار الايجابية للصحة النفسية ،وسبل تحقيق الصحة النفسية لدى الشباب في عالم متغير.
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12:17ت م
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