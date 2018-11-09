نجران 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في كلية التربية وبالتعاون مع إدارة التعليم بنجران أمس، محاضرة توعوية بعنوان "الشباب والصحة النفسية والعقلية في عالم متغير "، وذلك بمقر مدرسة نجران الأولى الثانوية.وتأتي الفعالية ضمن أنشطة الجامعة لتفعيل التوعية باليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال نشر الوعي المجتمعي عن علاقة الصحة النفسية بالصحة العقلية ، ومؤشرات ومعاير الصحة النفسية، إضافة إلى مقومات الصحة النفسية والعقلية لدى الشباب ، ومظاهر الصحة النفسية ، وكذلك الآثار الايجابية للصحة النفسية ،وسبل تحقيق الصحة النفسية لدى الشباب في عالم متغير.// انتهى //12:17ت م0023