الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساستعرض المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي مع مدير عام الجودة وقياس الأداء مدير برنامج كفايات الدكتور فهد السحيمي، أوجه التعاون في مجال مصادر المعلومات الرقمية والتقنيات الحديثة لدعم المعلمين والباحثين والمهتمين بالإنتاج العلمي في مجال التطوير المهني والكفايات التربوية.وفي مستهل الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المكتبة الرقمية السعودية، تحدث الدكتور الصلاحي عن مسيرة المكتبة والخدمات التي تقدمها كونها أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات الرقمية في الشرق الأوسط، إضافة إلى دورها الرئيس المتمثل في إتاحة مصادر المعلومات الرقمية المحلية والدولية وتنظيمها ونشرها لخدمة مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وعالمياً.بدوره أشاد الدكتور السحيمي والوفد المرافق له بالخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية السعودية لقطاع التعليم ومنسوبيه والباحثين والمهتمين.// انتهى //12:32ت م0025