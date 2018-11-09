الجزائر 01 صفر 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باللقاء المرتقب في 18 من نوفمبر الجاري من طرف قادة أحزاب التحالف الرئاسي المتشكل، لوضع ترتيبات الإعلان الرسمي لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات الرئاسة في الربيع القادم.وأخبرت عن استسلام 3 إرهابيين و3 عائلات مكونة من 12 فردا، للسلطات العسكرية في محافظة سكيكدة ومدينة جانت بمحافظة إيليزي جنوب شرق البلاد.وفي تقاريرها الدولية، أخبرت صحف الجمعة عن استشهاد شاب فلسطيني إثر محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الشبان بالقرب من السياج الفاصل شرق المغازي وسط قطاع غزة.وتحدثت الصحف عن إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية المستقيل، محمد التليلي المنصري، بأن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون بين شهري أكتوبر وديسمبر 2019.واهتمت بدعوة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج المجتمع الدولي إلى تبنّي نظرة موحّدة حول الملف الليبي خلال اجتماع باليرمو المقرّر أن عقده يوم الاثنين القادم في مدينة باليرمو الايطالية.وكتبت عن مقتل 13 شخص في حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.// انتهى //12:39ت م0026