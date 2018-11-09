رام الله 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.وأشارت صحف الجمعة إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مجلس المحافظين وتأكيده لهم على ضرورة الاهتمام بقضايا الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا باقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، بينهم عضو كنيست متطرفة، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت صحف فلسطين خبر مقتل 12 شخصا من بينهم رقيب في الشرطة على يد مسلح في إطلاق نار في حانة وقاعة رقص مكتظة بالطلاب في منطقة لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا .// انتهى //12:51ت م0028