جنين 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أسيرين فلسطينيين محررين من بلدتي عرابة وميثلون، جنوب محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزيد جمعة طاهر بعد اقتحام عرابة، ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه،فيما اعتقلت الشاب محمد رفعت ربايعة من بلدة ميثلون، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.// انتهى //12:56ت م0029