عمّان 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بدعوة العاهل المغربي محمد السادس لإطلاق حوار مباشر وصريح، مع الجزائر لتجاوز حالة الجمود في العلاقات بين البلدين ، وإعادة بناء هذه العلاقات على أسس متينة من الثقة والتضامن والأخوة.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، إن تجاوز الخلافات بين البلدين وفتح صفحة جديدة من التعاون ، يمثلان مصلحة عربية ، وسيعززان العمل العربي المشترك وقدرته على خدمة القضايا العربية وتجاوز التحديات التي تواجه الامة العربية.وأكد في بيان صحفي، مركزية دور المغرب والجزائر في منظومة العمل العربي المشترك، ما يجعل التفاعل بإيجابية مع آفاق تحسين العلاقات بين البلدين التي حملتها دعوة العاهل المغربي في خطابه ، ضرورة تفرضها مصالح البلدين والمصالح العربية.ولفت إلى موقف الأردن الثابت في دعم كل الجهود المستهدفة حل الخلافات العربية و بناء آليات التعاون الفاعلة بين الدول العربية.// انتهى //13:00ت م0030