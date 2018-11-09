جدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسفاز "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، بجائزة "كابا" للتميّز في قطاع النقل الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي عن فئة "أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "كابا آفييشن للتميز" يوم امس في سنغافورة.وتمنح الجوائز لشركات الطيران التي تتميز بأكبر استراتيجية بارزة خلال العام، وبإحداث أكبر تأثير على صناعة الطيران وتطورها، إضافة إلى ترسيخ دورها كشركة رائدة، وفرضها معايير جديدة للآخرين.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "طيران أديل" كون كورفياتيس ان اختيار لجنة الحكام في "كابا" طيران اديل للفوز بجائزة أفضل شركة طيران ناشئة للعام جاء اعتماداً على ما حققته من نمو متسارع وبروزها كشركة طيران اقتصادي متميزة، إضافةً إلى تقدير اللجنة لحملات الشركة التسويقية والتي نجحت في تثقيف المسافرين للتخطيط المبكر للسفر والاستفادة من الأسعار المنخفضة، وذلك ضمن استراتيجية تسويقية مبتكرة.وأشار إلى أن هذا الإنجاز يقف خلفه ٤٠٠ موظف وموظفة من منسوبي الشركة بمختلف مواقع الخدمة، الذين ساهموا جميعاً في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز من أجل ترسيخ ريادة الشركة في صناعة الطيران الاقتصادي بالمملكة.وأكد كون على أن الجائزة تعد اعترافاً رسمياً من قبل هيئة دولية تحظى باحترام عالمي بنجاح خطط وبرامج الشركة، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع هو أسبوع حافل بالتقدير والتميز للشركة، حيث تم الترشح لثلاثة جوائز عالمية أخرى، جائزتين ضمن قمة ومعرض الموارد البشرية لجوائز Future Workplace لعام 2018 في فئتين "أفضل فريق للموارد البشرية وأفضل جهة توظيف بالقطاع الخاص لهذا العام"، والجائزة الثالثة اختيار الشركة لجائزة "الاتصالات التسويقية الفعالة" في مجال السياحية والسفر والنقل ، ضمن حفل جوائز EFFIE لهذا العام.من جهته بين رئيس مجلس إدارة "كابا" بيتر هاربيسون، أن طيران أديل شهد بداية رائعة وموفقة، وقد نجح بجدارة في سوق مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن هذا الطيران الاقتصادي الجديد مهيأ للنمو السريع مستقبلاً نظراً لانتمائه للخطوط السعودية، إلى جانب إمكانياته الكبيرة وموقعه القوي في سوق الطيران السعودي المتنامي بسرعة هائلة، حيث يشهد طلباً متزايداً على السفر الجوي بالمملكة .// انتهى //13:04ت م0031