الخرطوم 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على ترحيب الخرطوم، بإعلان الولايات المتحدة استعدادها للبدء في مرحلة إلغاء تسمية السودان كدولة راعية للإرهاب وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.وعرجت على تجديد رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، أمس التزام القوات المسلحة الكامل بوقف إطلاق النار دعماً لإرادة السلام.ونقلت عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنه لا يزال على عهده مع كل الأحزاب والقوى السياسية التي تحالف معها أو تلك التي يجري بينه وبينها تواصل وحوار.ونشرت إعلان وزير الداخلية بالسودان أحمد بلال عثمان، استمرار العمل في حصر الوجود الأجنبي بالبلاد عن طريق التسجيل ومنحهم الرقم الأجنبي لتقنين أوضاعهم وتلافي الآثار السالبة لهم.وأشارت إلى مواصلة قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة والمدعومة من التحالف العربي، أمس، توغلها في مدينة الحديدة الساحلية لتحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية والموالية لإيران.وتطرقت إلى إعلان عمان أمس بدء محادثات أردنية أميركية روسية لإيجاد حل جذري لنحو 50 ألف نازح يقيمون في مخيم الركبان الواقع في جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن.وسلطت الضوء على مقتل خمسة أشخاص واصابة 14 آخرون أمس ، عندما انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الموصل بشمال العراق.وأخبرت عن مقتل مقتل 24 سجيناً وحارسين وإصابة ستة حرّاس آخرين أمس بجروح خلال تمرّد وقع داخل سجن في مدينة خوجند في شمال طاجيكستان.ولفتت الانتباه إلى إجلاء السلطات في كاليفورنيا، أمس آلاف الأشخاص من منازلهم في أعقاب اندلاع حريق هائل سريع التحرك في سفوح جبال سييرا في -نورثرن كاليفورنيا-.// انتهى //13:07ت م0033