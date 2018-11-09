نجران 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بنجران بالتعاون إدارة نشاط الطالبات بالتعليم, والجمعية السعودية للجودة بالمنطقة أمس، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "فن الأنفوجرافيك بالفوتوشوب "، وذلك بمقر إدارة التدريب.واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 32 متدربة من مشرفات الأنشطة ورائدات النشاط بمدارس المنطقة، لتنمية مهاراتهن في إعداد التقارير والنشرات الإحصائية بفن "الأنفوجرافيك"، وذلك لمواكبة المتطلبات التعليمية الحديثة، إضافة إلى تدريبيهن على أساليب ومهارات التصميم الجيد الذي يمكنها من تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية والعملية.// انتهى //13:08ت م0034