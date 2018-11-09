كانبرا 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واستوفي شخص وأصيب اثنان اليوم بعد تعرضهم للطعن على يد رجل في موقع انفجرت به سيارة بمدينة ملبورن الأسترالية.وقال مسؤول الشرطة، دافيد كلايتون للصحفيين في ملبورن: "تعرض ثلاثة أشخاص للطعن، وقد توفي أحدهم في موقع الحادث واثنين يتلقون العلاج في المستشفى حاليا".وأكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم المشتبه به في الصدر. وهو الان في حالة حرجة بالمستشفى، ويخضع للحراسة.وأضاف كلايتون: "ليس له علاقة معروفة بالإرهاب، في هذه اللحظة ،مشيرا إلى أن الشرطة لا تبحث عن جناة آخرين".// انتهى //13:11ت م0035