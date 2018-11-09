لندن 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مخاوف أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار اللاجئين في بنجلاديش من العودة إلى ديارهم وفق برنامج تم الاتفاق عليه بين ميانمار وبنجلاديش.وسلطت الصحف الضوء على إنذار منظمة العفو الدولية المليشيات الحوثية في اليمن، المدعومين من النظام الإيراني، من اتخاذ مواقع أسطح المستشفيات بالحديدة مما يعد انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية.ولفتت إلى اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والسودان على بدء مفاوضات حول رفع إسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك في خطوة لتعزيز السودان وإحياء اقتصادها.وأشارت صحف الجمعة إلى سعي بريطانيا بإتجاه فرض مجموعة دول الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة ضد شخصيات روسية بارزة في شبكة الجواسيس العسكرية.// انتهى //13:24ت م0037