نجران 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة نجران العدد الخامس والعشرون، من صحيفة "صدى الجامعة"، التي تحتوي على عدد من الأخبار والتقارير ومقالات الرأي، والصفحات الاقتصادية، والعلمية والثقافية.وأوضح رئيس تحرير الصحيفة الدكتور منصور العتيبي أن الصحيفة سيتم إصدارها بشكل دوري شهرياً، وستحتوي على أبرز أخبار الجامعة وإنجازاتها العلمية ومشاركاتها، إضافة إلى صفحات داخلية متنوعة، مؤكداً أن إدارة التحرير تسعى إلى تطوير الصحيفة للظهور بشكل متجدد بين فترة وأخرى، وتحرص على نقل الأحداث داخل الجامعة بطريقة مهنية تتناسب مع حجم التطوير الذي يشهده التعليم الجامعي بالمملكة، إلى جانب فتحها المجال لتطوير مهارات الطلاب الإعلامية من خلال العمل في الصحيفة واكتسابهم الخبرة العملية.// انتهى //13:42ت م0038