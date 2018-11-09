الرباط 1 ربيع الاول 1440 ه موافق 09 نوفمبر 2018 م واسأوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم ردود فعل عدد من الدول التي رحبت بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإعلان عن استعداد المملكة المغربية للحوار المباشر والصريح مع الجزائر.واهتمت الصحف بأعمال المؤتمر العربي الحادي عشر للبيئة والتنمية الذي انطلق أمس ببيروت والذي يتناول موضوع تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية.وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة التوتر المتواصل في قطاع غزة في ظل تصعيد قوات الاحتلال لحصارها وسياستها القمعية ضد الفلسطينيين بالقطاع.وتناولت الصحف موضوع العقوبات الامريكية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الامركية على إيران.واهتمت الصحف بإعلان الولايات المتحدة والسودان عن اتفاقهما على بدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بهدف رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //13:47ت م0039