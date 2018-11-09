مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وضواحيها، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لجريان الأودية, وذلك خلال اليوم الجمعة ١ لشهر ربيع الاول للعام ١٤٤٠ه‍.وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياحوأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.// انتهى //14:24ت م0041