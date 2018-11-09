فرح 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسقتل ثمانية من عناصر الشرطة الأفغانية وسبعة من حركة طالبان خلال اشتباك وهجمات باقليم فرح غربي أفغانستان .وأشار نائب رئيس مجلس الإقليم حاج خير محمد في تصريح له اليوم إن حركة طالبان هاجمت مدينة فرح عاصمة الإقليم من أربعة جوانب أمس حيث اقتحم المهاجمون نقطة تفتيش للشرطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة .من ناحية أخرى، قتل سبعة مسلحين في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة شيخ أباد في حدود منطقة الشرطة الأولى ، بحسب نائب رئيس إقليم فرح. واستهدفت الطائرة المسيرة مركبة من طراز ساراشا .وتأتي الهجمات فيما تشارك حركة طالبان ووفد من مجلس السلام الأعلى الأفغاني في مؤتمر تستضيفه العاصمة الروسية اليوم لبحث التوصل إلى تسوية للنزاع المسلح الدائر منذ 17 عامًا في أفغانستان .// انتهى //14:51ت م0042