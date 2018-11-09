نيويورك 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أقيم حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه للفائزين بدورتها الثامنة في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.وسلم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عضو مجلس الجائزة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الفائزين بالجائزة، حيث فاز بجائزة الابتكار فريقين الأول: الدكتور أندري غايم، والدكتور رهول ناير من معهد الجرافين الوطني في جامعة مانشستر البريطانية، لاختراع أغشية مبتكرة من أكسيد الجرافين التي تمكن من ترشيح وتحلية المياه بكفاءة عالية وكميات كبيرة ، فيما فاز الفريق الثاني الدكتور جونثر بلوشيلمن جامعة فيينا للتكنولوجيا - النمسا، والدكتور موروجيسو سيفابالان من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، لتطويرهما علماً جديداً يدعى بعلم الهيدرولوجيا الاجتماعية الذي يعالج بطرق مبتكرة إدارة المياه ويضع نهجاً جديداً لدراسة التفاعلات الديناميكية والتفاعلات ثنائية الاتجاه بين أنظمة المياه الطبيعية والمجتمع البشري.أما جائزة المياه السطحية، فقد فاز فيها الدكتور ولفبيد بروتسيرت من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية لتطوير وإثبات صحة نظرية جديدة قادرة على إنتاج تقديرات غير مسبوقة للتبخر من سطح الأرض فيما فاز بجائزة المياه الجوفية، الدكتور مارتينس فان غينوختن من الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو في البرازيل، لتطوير وتطبيق الأدوات النظرية والبرمجية الرئيسة التي تصف بدقة آلية انتقال المياه في أنظمة المياه الجوفية تحت السطحية.وفاز بجائزة الموارد المائية البديلة، فريق الدكتور عمر ياغي من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والدكتورة إيفيلن وانج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية، لاختراع جهاز يعمل بالطاقة الشمسية يستخدم إطاراً معدنياً عضوياً (MOF) مبتكراً للحصول على الماء من الجو مباشرة.وفاز بجائزة إدارة الموارد المائية وحمايتها، فريق الدكتور جيم و. هال، والدكتور إدواردو بورجيمايو من معهد التغيير البيئي في جامعة أكسفورد - المملكة المتحدة لتطوير وتطبيق إطار عمل جديد يأخذ في الاعتبار مخاطر تقييم الأمن المائي وتخطيط البنية التحتية لإمدادات المياه مع ظروف التغير المناخي.ثم ألقى معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي، كلمة خلال الحفل، أبرز فيها التحول الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الحفاظ على المياه والجهود التي تقدمها الوزارة في هذا الصدد ودور الجائزة في جهود المملكة الحثيثة للحد من ندرة المياه.// يتبع //16:01ت م0062