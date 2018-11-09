من جهته، أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمته، أهمية المياه والمحافظة عليها وجهود المملكة للتغلب على ندرة المياه.كما ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر كلمة رئيس مجلس الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، استعرض فيها مسيرة الجائزة منذ تأسيسها على يدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - الذي عمَّ عطاؤه سائر بقاع الوطن، وعبرت إنسانيته الحدود، وأهتم بالإنسان وصحته وتعليمه وبيئته أينما كان ولا زال خيره وعطاءه حتى بعد مماته.عقب ذلك ألقى معالي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية الاقتصادية إليوت هاريس أشاد فيها بجهود المملكة في مجال المحافظة على المياه خصوصا في المناطق التي تشهد شحا بالمياه، معربا عن شكره للقائمين على الجائزة على جهودهم العالمية لتشجيع العلماء والباحثين لما فيه مصلحة البشرية.حضر الحفل أعضاء مجلس الجائزة وهم معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، ومعالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، ومعالي مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، والأمين العام للجائزة والمشرف العام على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن ال الشيخ، وعدد من سفراء الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وعدد من العلماء وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم.وكان مجلس الجائزة قد أقر في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجائزة، في 12رمضان 1439هـ الموافق 27 مايو 2018م، توصيات لجان التحكيم والاختيار بالمرشحين للفوز بالجائزة في دورتها الثامنة، وتم الإعلان رسمياً عن أسماء الفائزين في العشرين من يونيو 2018م في حفل افتتاح القمة العالمية (يونيسبيس+50) التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا بالنمسا خلال الدورة الحادية والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته في الأغراض السلمية.وانطلاقاً من أهمية استفادة المملكة من الأعمال الإبداعية التي نفذها العلماء الفائزون واستحقوا نيل الجائزة على أساسها أنشأت الأمانة العامة للجائزة مجموعة خاصة بالفائزين في موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت تضم روابط إلكترونية تقدم معلومات عنهم وعن أعمالهم الإبداعية.// يتبع //16:02ت م0063