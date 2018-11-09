يذكر أن جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه هي جائزة علمية عالمية تركز على الابتكار، وتأسست في عام 2002 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وتكافئ هذه الجائزة الجهود التي يبذلها العلماء والمخترعون والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم والتي تسهم في توفير مستدام للمياه الصالحة للشرب والتخفيف من المشاكل العالمية المتصاعدة لندرة المياه.

تأتي هذه الجائزة تقديراً منه رحمه الله وتشجيعاً للجهود التي تُبذل في حل مشاكل المياه من خلال التقنيات والدراسات العلمية والابتكارات والأبحاث العلمية في هذا المجال لإيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بالمياه التي تواجه العالم اليوم.

وتتمتع الجائزة منذ عام 2008م بصفة عضو مراقب في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السليمة في فيينا وتستعرض الجائزة أثناء هذه الاجتماعات أنشطتها وخاصة ذات الصلة منها باستخدام تقنيات الفضاء في الموارد المائية، كما تتمتع بصفة تستشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك كمنظمة غير ربحية وغير حكومية منذ العام 2013.

وكانت الجائزة قد انطلقت عام 2002م وتمنح كل عامين، وتضم خمسة جوائز الأولى للابتكار وقيمتها مليون ريال، وأربعة جوائز أخرى متخصصة تغطي المياه السطحية والمياه الجوفية والموارد المائية البديلة وادارة الموارد المائية وحمايتها، وقيمة كل من هذه الجوائز نصف مليون ريال.

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16:02ت م

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