مكة المكرمة 1 ربيع الأول 1440هـ الموافق 9 نوفمبر 2018م واسأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي, أن الاهتمام بأمر الجودة يكرس التوجه الجاد نحو بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، ويتوافق مع موجهات رؤية المملكة 2030 الطموحة.جاء ذلك خلال إطلاق برنامج "الجودة الوطنية لتأهيل الشباب والفتيات" الذي نظمته الجمعية السعودية للجودة أمس بمقر غرفة مكة المكرمة بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2018، بحضور رئيس الجمعية السعودية للجودة المكلف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد الاكوع وعدد من المسؤولين.وأشار كعكي إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على نشر ثقافة الوعي بالجودة الشاملة وسط المجتمع، وإبراز أهمية تطبيقها عملياً في مؤسسات القطاع الخاص لاكتساب القدرة على التنافس في المحيط الإقليمي والدولي انسجاما مع التوجهات الرامية لبناء مجتمع الرفاهية وفق المواصفات العالمية.من جهته، أوضح الدكتور الاكوع أهمية تطبيق الجودة لتحقيق التطور والتقدم المنشود، مبينا أن الجمعية صممت برنامجا يستهدف الشباب والشابات حتى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل وليصبحوا مطلوبين فيه وليسوا مفروضين عليه, مشيرا إلى أن الدورات التي تنظمها الجمعية بمقر غرفة مكة المكرمة استقطب لها خبراء ومدربين ليقدمونها خدمة للوطن والمواطن .بدوره، تحدث المدير التنفيذي للجمعية السعودية للجودة عبد المجيد النجار, عن أهمية إعادة الثقة في الجودة، وأن العمل ينصب في التركيز على احتياجات سوق العمل، خاصة وأن شعار اليوم العالمي للجودة لهذا العام هو "الجودة: مسألة ثقة"، مبينا أن الجودة تساعد المنظمات على فهم عملائها واحتياجاتهم وتوقعاتهم على نطاق واسع، كما تعمل على توحيد القيم والثقافة، وتسهيل أنظمة الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة، وفهم الأداء وتحديد المخاطر التي تؤثر على الثقة والسمعة، وهو ما يعرف بالتأثير الإيجابي للجودة.وفي ختام اللقاء انطلقت محاضرة بعنوان "التميز المؤسسي مسارنا لتحقيق رؤية 2030" قدمها مستشار الجودة والتميز الدكتور مصطفى عالم، ثم دورة تدريبية بعنوان "إدارة الجودة الشاملة"، قدمها مستشار الجودة الشاملة خالد الحازمي.يذكر أن الجمعية كرمت الإدارات المتميزة في مجال الجودة والتي كانت مثلا أعلى في تطبيق معاييرها وهي مركز العمليات الأمنية الموحد بالداخلية 911، ومكتب الجودة الشاملة بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة.// انتهى //16:05ت م0066