الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أمس, بالتعاون مع معهد إعداد القادة, برنامج دورة "حكام مستجدين الأولى للسيدات", الذي أقيم بالرياض خلال الفترة 4 إلى 8 / 11 / 2018م .وحاضر في الدورة مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة كابتن عمار عوض, الذي تحدث خلال أيامها عن عدة محاور تضمنت مدخل للريشة الطائرة والقانون الدولي للريشة، وطريقة تخطيط الملاعب القانونية والتجهيزات الخاصة بالملاعب وشرح أنظمة وقوانين مباريات الفردي والزوجي، وفي ختام البرنامج التحقت المتدربات بصفوف للاختبارات النظرية والعملية طبقوا من خلالها تحكيماً على مباراة افتراضية .وفي ختام الدورة, تم منح الحكام شهادات معتمدة من الاتحاد السعودي للريشة و الهيئة العامة للرياضة تخولهم للتحكيم في المباريات المحلية للعبة .وأوضح مدرب المنتخب, أنه ‏تم إعداد المحتوى النظري والعملية للدورة بحيث تكون المتدربات مؤهلات فنياً لإدارة و تحكيم المباريات المحلية و الدولية كحكام رئيسين و حكام إرسال و حكام خط .فيما أشار المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود, إلى أن هذه الدورة تعد باكورة الدورات التأهيلية وبداية الانطلاقة للريشة الطائرة النسائية في المملكة .وقال :"يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية و التأهيلية التي يعتزم الاتحاد إطلاقها خلال الفترة القادمة في إطار تمكين المرأة السعودية على أعلى المستويات الفنية لإدارة و تحكيم البطولات المحلية والدولية .// انتهى //16:08ت م0067