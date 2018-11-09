الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسقام معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, بجولة تفقدية لعدد من مشاريع الوزارة في منطقتي القصيم وحائل، سلّم خلالها عددًا من المواطنين وحداتهم السكنية، كما التقى بعدد من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة التابعة للوزارة، إضافة إلى مواطنين آخرين استفادوا من خياري "البناء الذاتي"، والأراضي المجانية في المنطقتين.والتقى معالي الوزير خلال جولته التي شملت "إسكان عنيزة"، و"إسكان الشنان"، و"إسكان حائل", عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم بتزامن استلام مساكنهم مع الزيارة الملكية للمنطقتين، رافعين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله -، مؤكدين خلال حديثهم أن هذه الوحدات السكنية تلبي رغباتهم، وتمكنوا من تملكها بأسعار مناسبة.وشهدت منطقتي القصيم وحائل خلال الأسبوع الجاري, تدشين خادم الحرمين الشريفين لعدد من المشاريع التنموية، من بينها سبعة مشاريع في منطقة القصيم توفر 894 فيلا تتوزع في عدد من محافظاتها وهي عنيزة، والرس، والبدائع، وعيون الجواء، والشماسية، والبدائع والبكيرية والمذنب، إضافة إلى مشروع إسكان حائل الذي يوفر 1040 فيلا جاهزة.ووقف معالي وزير الإسكان خلال الزيارات الميدانية على استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة، مؤكداً سرعة استكمال إجراءات حصول المواطنين على الخيارات السكنية المناسبة لهم، داعيا مسؤولي الوزارة في الفروع إلى خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل وتسريع الإجراءات لتسهيل حصولهم على الوحدات السكنية.فيما زار معاليه, مواطنين استفادوا من خياري "البناء الذاتي"، و"الأراضي المجانية"، حيث التقى بمواطنين أكملوا بناء وحداتهم السكنية بعد حصولهم على القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى مواطنين حصلوا على أراض مجانية مطورة وقاموا ببناء وحدات سكنية عليها.وأكّد الحقيل أن الوزارة تتيح لكل مواطن الحصول على الخيار السكني والتمويلي المناسب له، وذلك لتحقيق رغباتهم، حيث توفر الوزارة قائمة من الخيارات تشمل الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة، والوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، بالإضافة إلى القروض العقارية التي تتيح خياري شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق والبناء الذاتي، من خلال القرض العقاري المدعوم بما يصل إلى 500 ألف ريال.يذكر أن وزارة الإسكان نجحت خلال إطلاقها برنامج "سكني" عام 2017 في توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي في عامه الأول، كما تستهدف في المرحلة الثانية من البرنامج الوصول إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلنت عنها الوزارة أكثر من نصف مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي، حيث تسعى من خلال هذه الخيارات التي يتم تقديمها لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.// انتهى //16:13ت م0068