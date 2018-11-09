عدن 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسزار وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أمس, مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن, والتقى بمدير المكتب صالح الذبياني وذلك لمناقشة المستجدات الحالية ونوعية المشاريع والبرامج المنفذة من قبل المركز في المحافظات والمديريات ومستجدات الاحتياجات الإنسانية.حضر الاجتماع المنسق للجنة العليا للإغاثة اليمنية جمال بلفقيه.// انتهى //16:16ت م0069