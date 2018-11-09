الطائف 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية تصحب برياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على محافظتي الطائف ، وميسان ، والهدا ، والشفا ، وبني سعد ، والأجزاء المجاورة لها.ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية .// انتهى //16:26ت م0070