حجة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 91 طنًا من السلال الغذائية في 17 قرية تابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 7500 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا .// انتهى //16:28ت م0072