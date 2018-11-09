عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 91 طنًا من السلال الغذائية على 17 قرية في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
حجة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 91 طنًا من السلال الغذائية في 17 قرية تابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 7500 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا .
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16:28ت م
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